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30 Haziran 2020, Salı
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Kupası 2022'ye ertelendi

2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi

Afrika Futbol Konfederasyonu (), Kamerun'da düzenlenecek olan Kupası'nı 2022 yılına erteledi. Kupası'nın ise iptal edildiği kaydedildi.

'tan yapılan açıklamada, 2021'deki turnuvanın 2022'nin ocak ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yarı final aşamasında ertelenen CAF 2020 Şampiyonlar Ligi maçlarının tek maç eleme usulüyle Kamerun'da, Konfederasyon Kupası karşılaşmalarının ise Fas'ta oynanacağı belirtildi.

Kupası'nın ise iptal edildiği kaydedildi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 18:06
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