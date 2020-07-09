Alt liglerden haberler (09.07.2020)
TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
LİDERLER ÇIKTI
TFF, 2. Lig ve 3. Lig hakkında kararını verdi. Koronavirüs nedeniyle tescil edilen liglerde 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor şampiyon olarak 1. Lig'e çıktı. Beyaz Grup'ta Manisa FK, Hekimoğlu, Sancaktepe ve İnegöl, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demir, Kastamonu, Tuzla ve Sakarya play-off oynayacak. İkinci sıradaki takımlar beşincilerle, üçüncüler ise dördüncülerle 20-28 Temmuz tarihleri arasında gece maçlarında play-off'ta karşılaşacak.
Ş.URFA, KARABÜK, MANİSA DÜŞTÜ
3. Lig 1. Grup'ta ise Serik şampiyon oldu. Erzincan, Aksaray, Buca ve Hopa play-off oynayacak. 3. Lig 2. Grup'ta Kocaeli yükseldi. Derince, Turgutlu, Erok ve Karşıyaka mücadele edecek. 3. Lig 3. Grup'ta ise Karacabey çıktı. Soma, Pazar, Nevşehir ve Muğla yarışacak. Beyaz Grup'ta Şanlıurfa, Kırmızı Grup'ta Karabük, 3. Lig 1. Grup'ta Tokat ve Manisa matematiksel olarak küme düştü. BAL'dan 3. Lig'e 11 grupta bulunan lider kulüpler terfi edecek.
1. LİG'DE YABANCI KURALI DEĞİŞTİ
TFF 1. Lig'de yabancı kuralı revize edildi. Takımlar 8 yabancı ile imzalayabilecek bunlardan 5'i sahada 1'i kulübede olabilecek. Yabancılardan biri 01.01.1996 ve sonrasında doğmak zorunda olacak. Ayrıca 18 kişilik kadroda 01.01.1998 ve sonrasında doğmuş bir altyapı oyuncusu kadroda olmak zorunda. Kadroda 21 kişi olacaksa 01.01.2000 ve sonrasında doğmuş 3 isim gerekecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon TL'lik prim dağıtılacağını açıkladı. Aktaş, "Direkt yükselmesek bile play-off'ları aşacağız" ifadelerini kullandı.
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu yapılan hakem hatalarına isyan etti. Adana Demir maçlarında penaltılarının verilmediğini söyleyen Ekmekçioğlu, "Kimse Büyük Altay'ı sahipsiz sanmasın" diye konuştu.
TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Kızılcabölükspor satılığa çıkarıldı. Başkan Osman Duran, 2 milyon TL bedelle talip arıyor. Duran, sponsorlardan yeterli destek bulamadığı için bu kararı aldığını açıkladı.
Süper Lig iddiasını sürdüren Akhisar'da Yılmaz Vural, sezonun en kilit haftasında olduklarını söyledi. Vural, "Bolu zor bir deplasman. Rakiplerin de maçları çok zor. Bu hafta düğüm çözülür" yorumunu yaptı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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