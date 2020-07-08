Aktüel haberler (08.07.2020)

BARÇA'DA BIRAKACAK

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, İspanyol basınında takımdan ayrılacağı iddia edilen Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi. Bartomeu, "Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum. 2021'e kadar sözleşmesi var. Ve sözleşmesini yenileme zorunluğumuz olduğu açık" dedi.

OĞUL NEVİLLE'A KONTRAT

Manchester United, eski futbolcusu Phil Neville'ın 18 yaşındaki oğlu Harvey ile 1 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. Harvey, Phil Neville ve amcası Gary Neville gibi defansta oynuyor.

MARTIN TERRIER RENNES'DE

Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Lyon'a 12 milyon euro ödenecek.

NADAL, MADRİD AÇIK'TA

Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak. Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak turnuva, 13-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.