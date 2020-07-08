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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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haberler (08.07.2020)

Aktüel haberler (08.07.2020)

Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

BARÇA'DA BIRAKACAK
Başkanı Josep Bartomeu, İspanyol basınında takımdan ayrılacağı iddia edilen Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi. Bartomeu, "Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum. 2021'e kadar sözleşmesi var. Ve sözleşmesini yenileme zorunluğumuz olduğu açık" dedi.

OĞUL NEVİLLE'A KONTRAT
Manchester United, eski futbolcusu 'ın 18 yaşındaki oğlu Harvey ile 1 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. Harvey, Phil Neville ve amcası Gary Neville gibi defansta oynuyor.

MARTIN TERRIER RENNES'DE
Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Olympique 'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Lyon'a 12 milyon euro ödenecek.

NADAL, MADRİD AÇIK'TA
Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası , Madrid Açık'a katılacak. Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak turnuva, 13-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

  1. 8.7.2020
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