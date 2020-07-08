Aktüel haberler (08.07.2020)
Spor dünyasında günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
BARÇA'DA BIRAKACAK
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, İspanyol basınında takımdan ayrılacağı iddia edilen Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi. Bartomeu, "Messi'nin jübilesini Barcelona'da görüyorum. 2021'e kadar sözleşmesi var. Ve sözleşmesini yenileme zorunluğumuz olduğu açık" dedi.
OĞUL NEVİLLE'A KONTRAT
Manchester United, eski futbolcusu Phil Neville'ın 18 yaşındaki oğlu Harvey ile 1 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. Harvey, Phil Neville ve amcası Gary Neville gibi defansta oynuyor.
MARTIN TERRIER RENNES'DE
Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Lyon'a 12 milyon euro ödenecek.
NADAL, MADRİD AÇIK'TA
Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak. Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak turnuva, 13-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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