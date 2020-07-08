Alt liglerden haberler (08.07.2020)

'BİZ GEREKENİ YAPACAĞIZ'

Süper Lig'e direkt çıkmak isteyen Adana Demir'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, kalan 2 maçlarını kazanıp ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Dumlupınar, "Biz kendi adımıza 2 maçtan 6 puan alıp üstümüze düşeni yapmalıyız. Ardından üstümüzdeki Erzurumspor'un kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu 2 hafta her şeye gebe" diye konuştu.

5 FUTBOLCU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, 5 futbolcuyu disiplin kurulana sevk etti. Adanasporlu Canberk Dilaver, Bursasporlu Tayfur Bingöl ile Hataysporlu futbolcular Aabid Rayane, Selim Ilgaz ve Alican Özfesli, PFDK'ya verildi.

ÇARIKÇI'DAN BÜYÜK SÖZ

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı, "Hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun. Bu kötü günleri 2 haftada aşacağız ve takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi. Çarıkçı, son haftaya kalmadan düşme korkusunu atlatmak istediklerini söyledi.

PFDK'DAN SOSYAL MESAFE CEZASI

PFDK, sosyal mesafe kuralına uymayan kulüplere ceza verdi: Erzurum, Adana DS, Ümraniye, Eskişehir, Giresun ve Bursa (40 bin TL), İstanbulspor, Akhisar (24 bin TL), Keçiörengücü (19.700 TL), Menemen (15.600 TL).

'HAK EDEN YÜKSELSİN'

Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, TFF 1'inci Lig'de 60 puanlı Hatayspor'u artık Süper Lig ekibi gibi gördüğünü ancak ikinci sırayı alacak takımın halen belirsiz olduğunu söyledi. Vural, "Hak edenin çıktığı bir yarış olsun. Biz 60 puana ulaşıp rakiplerimizin alacağı sonuçları beklemeyi hedefliyoruz" dedi.

ALTINORDU, RAVİL TAGİR İLE UZATTI

Altınordu, 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 2022-2023 sezonun sonuna kadar sözleşmesi uzatılan Ravil Tagir'in Avrupa'dan takımların listesinde olduğu öne sürüldü.