Bal-Kes Es-Es’i rahat geçt - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bal-Kes Es-Es’i rahat geçt

Bal-Kes Es-Es’i rahat geçt

Bal-Kes Es-Es’i rahat geçt

1. Lig'de iddiası kalmayan , haftalar önce küme düşen 'u rahat bir skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu.

1. Lig'de iddiası kalmayan , haftalar önce küme düşen 'u rahat bir skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu: 2-0. İlk yarıyı Celal Emir Dede'nin golüyle önde geçen ev sahibi ekip, yine Celal'in asistinde Aly Malle ile galibiyetini perçinledi.
  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes Es-Es’i rahat geçt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA