Alt liglerden haberler (04.07.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (04.07.20)

Alt liglerden haberler (04.07.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ LİDERE HAZIR

1. Lig'de Keçiörengücü, Hatay deplasmanı öncesi 'daki son idmanını yaptı. Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma koşusuyla başladı. Top kapma oyunuyla devam eden idman, 35 dakikalık iki devre halinde oynanan çift kale maçla sona erdi.

AKHİSAR'IN GENÇLERİ YETER

Akhisar'da Altay maçı öncesi 12 kişi koronavirüse yakalanmış ve karşılaşma 3-1 kaybedilmişti. Ardından çıkılan iki maçta ise Ümraniye ve maçları 1-0'lık skorlarla kazanıldı. Akigolar, Ümraniye'yi 23 yaşındaki Bertuğ'un 87'de attığı golle yenerken, İstanbul'u ise 83'te 20 yaşındaki Ali Kaan'la devirdi. Akhisar'ın gençleri iki haftada kurtarıcı olurken, iddiası böylelikle sürdü.

HEKİMOĞLU PLAY-OFF BEKLİYOR

Hekimoğlu , 2. Lig 'ta 55 puanla 3. sıradayken liglerin tescil edilmesine isyan etti. Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, playoff'ların oynatılması yönünde karar beklediklerini ve emeklerin yok sayılmasını istemediklerini söyledi. Avcı, "1'inci sıradaki takımlar çıktı. 2, 3, 4 ve 5. sıradaki takımlar play-off oynayacaktı. Biz bu kararın açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HATAY'DA KUTLAMA

Lider Hatay, yarın 17.30'da ağırlayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlılarda dün 29 yaşına basan sol bek Yasin Güreler'in doğum günü kutlandı. 57 puanla lider olan Hatay, K.Gücü'nden sonra küme düşen 'a konuk olacak. Son hafta ise Bursaspor ile adeta final maçına çıkacak.

DEMIR İLE DEVAM

TFF 3. Lig ekibi Diyarbekirspor, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör ile devam kararı aldı. Yönetim iç ve dış transferde gerekenin yapılacağını da açıklayarak hedeflerinin 2. Lig'e yükselmek istediklerini söyledi. Şenol Demir ise, "'ı seviyorum. Burada 4 sezon oynadım ve güzel günler yaşadık. İnşallah başarılı olacağız" diye konuştu.

KOŞUKAVAK YALNIZ BIRAKACAK

Süper Lig iddiası süren Altay'da teknik direktör kritik maçlarda takımının başında olamayacak. maçında kırmızı kart gören Koşukavak, 3 maç ceza aldı. İlkini 3-0'lık Osmanlı maçında çekti. Genç hoca, hayati öneme sahip olan ve maçlarında kulübede olmayacak.

  1. 4.7.2020
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