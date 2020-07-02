Adanaspor küme düştü! 13 yıl sonra... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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küme düştü! 13 yıl sonra...

Adanaspor küme düştü! 13 yıl sonra...

1. Lig'de mücadele eden , bitime 3 hafta kala küme düştü. Turuncu-beyazlı ekip 13 yıl sonra yeniden ikinci ligde mücadele edecek.

1. Lig'de sezonun bitmesine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşen , 13 yıl sonra TFF 2. Lig'de mücadele edecek. 2017-2018 sezonundan bu yana TFF 1. Lig'de ter döken turuncu-beyazlıların, bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan ekibi, 31 maçta 3 galibiyet ve 12 beraberlikle 21 puan toplayabildi. 'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci ekip olan Adanaspor, TFF 1. Lig'e maçıyla veda edecek.

BU SEZON 4 TEKNİK DİREKTÖR DE İSTENİLENİ VEREMEDİ

Sezona teknik direktör yönetiminde başlayan Adanaspor, istenilen sonuçların alınamaması üzerine 57 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Turuncu-beyazlılarda Eriş'in ardından takımın başına getirilen 'nun dönemi de kısa sürdü.

İpekoğlu'nun istifasının ardından Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe camiada "nöbetçi hoca" olarak adlandırılan getirildi. Takımın başına 19. kez getirilen Eyüp Arın'ın 5 haftalık görev süresi de başarısız sonuçlarla noktalandı.

Kulüpte altyapı, gençlik ve gelişim sorumluluğu gibi çeşitli görevlerde bulunan Arın'ın istifa etmesiyle takımın başına Coşkun Demirbakan getirildi. Demirbakan da takımın başarısız sonuçlarını engelleyemedi. Bu sezon takımda görev yapan 4 teknik adam da başarısız sonuçların önüne geçemedi.

2006-2007 SEZONUNDA 2. LİG'E ARDINDAN SÜPER LİG'E KADAR YÜKSELDİ

tarafından 2005-2006 sezonu başında maddi sıkıntılar sebebiyle 3. Lig'e düşürülen Adanaspor, 2006-2007 sezonu sonunda 2. Lig'e yükseldi. Akdeniz temsilcisi, bir sonraki sezon da 1. Lig'e yükselirken, ardından 8 sezon boyunca 'e çıkmak için mücadele verdi.

2015-2016 sezonunda, teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde sezonu şampiyon tamamlamayan turuncu-beyazlı takım, 10 yıl sonra Süper Lig'e döndü. Adanaspor, Süper Lig'de de beklenen performansı ortaya koyamayınca, bir sezon mücadele ettiği ligden tekrar düştü.

TARİHİNDE 5 SEZON SÜPER LİG'DE MÜCADELE ETTİ

Adanaspor, tarihinde 5 kez Süper Lig'e yükseldi. Turuncu-beyazlı ekip, 1970-1971 sezonunda Bülent Eken, 1987-1988 sezonunda Ali Hoşfikirer, 1997-1998 sezonunda Ercan Albay, 2001-2002 sezonunda Bahri Kaya ve 2015-2016 sezonunda Engin İpekoğlu yönetiminde Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Akdeniz temsilcisi ayrıca, 4 kez play-off mücadelesinde Süper Lig'in kıyısından dönmüştü. Turuncu-beyazlılar, 1994-1995, 1996-1997, 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında play-off'larda mücadele etmiş ancak Süper Lig'e yükselememişti.

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  1. 02.07.2020
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