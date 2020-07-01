TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor TFF 1. Lig'e veda etti!

1. 'de küme düştü

TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü

1. 'de 'un ardından küme düşen ikinci takım oldu. 21 puanı bulunan turuncu-beyazlılar, 'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düşmeyi garantiledi.

1. 'de 'un ardından küme düşen ikinci takım da belli oldu. , 'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle bitime 3 hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.

15. sıradaki Boluspor, lider 'ı 1-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltirken, 17. basamaktaki Adana ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı. İkili averajda da Boluspor'a karşı geride olan Adanaspor'un böylece küme düşmesi garantilendi.

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  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 20:19
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