TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım da belli oldu. Adanaspor, Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle bitime 3 hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.

15. sıradaki Boluspor, lider Hatay'ı 1-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltirken, 17. basamaktaki Adana ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı. İkili averajda da Boluspor'a karşı geride olan Adanaspor'un böylece küme düşmesi garantilendi.