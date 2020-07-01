TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım Adanaspor oldu. 21 puanı bulunan turuncu-beyazlılar, Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düşmeyi garantiledi.
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım da belli oldu. Adanaspor, Boluspor'un Hatayspor'u mağlup etmesiyle bitime 3 hafta kala TFF 2. Lig'e düştü.
15. sıradaki Boluspor, lider Hatay'ı 1-0 mağlup ederek puanını 30'a yükseltirken, 17. basamaktaki Adana ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı. İkili averajda da Boluspor'a karşı geride olan Adanaspor'un böylece küme düşmesi garantilendi.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 20:19
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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