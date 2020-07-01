Boluspor 1-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen lider Hatayspor, Bolu deplasmanında ummadığı bir yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar kümede kalma savaşı veren rakibine 1-0 mağlup olarak Süper Lig hayalini son 3 maça bıraktı.

Kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan ev sahibi ekibin golünü 47. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti.

Bolu'da Halilovic 60'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Boluspor bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltip 16. Osmanlıspor ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 6 puana çıkardı. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.