Boluspor 1-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Lider Hatay'a Bolu darbesi!

1-0 | MAÇ SONUCU

Boluspor 1-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan , 31. haftada konuk olduğu 'a 1-0 mağlup oldu. 60'ta 'in görmesiyle 10 kişi kalan 'nun galibiyet golünü attı.

1. Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen lider , deplasmanında ummadığı bir yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar kümede kalma savaşı veren rakibine 1-0 mağlup olarak hayalini son 3 maça bıraktı.

Kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan ev sahibi ekibin golünü 47. dakikada kaydetti.

Bolu'da 60'da ikinci sarı karttan gördü.

bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltip 16. ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 6 puana çıkardı. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 19:30
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