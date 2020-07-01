TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, 31. haftada konuk olduğu Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. 60'ta Halilovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bolu'nun galibiyet golünü Mustafa Eskihellaç attı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen lider Hatayspor, Bolu deplasmanında ummadığı bir yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar kümede kalma savaşı veren rakibine 1-0 mağlup olarak Süper Lig hayalini son 3 maça bıraktı.
Kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan ev sahibi ekibin golünü 47. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti.
Bolu'da Halilovic 60'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Boluspor bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltip 16. Osmanlıspor ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 6 puana çıkardı. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 19:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boluspor 1-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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