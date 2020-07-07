Akhisar bırakmıyor

TFF 1. Lig'de Akhisarspor, mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı maçta, iddiasız Balıkesir'i konuk etti. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in ayrılmasıyla maça hocasız çıkan kırmızı-beyazlılar, 15'te Erhan'ın asistinde Burhan'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı Akigolar'ın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda 56'da Anıl'ın asistini değerlendiren Malle, eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün 3 dakika sonrasında Burhan tekrar yeşil-siyahlıları öne geçirdi. Ege temsilcisinde son sözü 81'de Ergin söyledi: 3-1. Ligde 3'te 3 yapan Akhisarspor 5. sıraya yükselirken, 2. Erzurum'la farkı 2'ye indirdi. Bal- Kes ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ

Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Bal-Kes galibiyetiyle 3'te 3 yaptıklarını hatırlatıp, kalan 2 maçı da kazanarak rakiplerinin takılmasını bekleyeceklerini söyledi. Vural, "Bu yoldan dönüş yok. Süper Lig'e çıkacağız" dedi.