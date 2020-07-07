Akhisar bırakmıyor
Süper Lig'i hedefleyen Akhisar, iddiasız Balıkesir'i 3-1'le geçti. 3'te 3 yapan Ege temsilcisi ikinci sıradaki Dadaş’la farkı 2 puana indirdi.
TFF 1. Lig'de Akhisarspor, mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı maçta, iddiasız Balıkesir'i konuk etti. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in ayrılmasıyla maça hocasız çıkan kırmızı-beyazlılar, 15'te Erhan'ın asistinde Burhan'ın golüne engel olamadı ve ilk yarı Akigolar'ın üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda 56'da Anıl'ın asistini değerlendiren Malle, eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün 3 dakika sonrasında Burhan tekrar yeşil-siyahlıları öne geçirdi. Ege temsilcisinde son sözü 81'de Ergin söyledi: 3-1. Ligde 3'te 3 yapan Akhisarspor 5. sıraya yükselirken, 2. Erzurum'la farkı 2'ye indirdi. Bal- Kes ise üst üste 4. yenilgisini aldı.
SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ
Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Bal-Kes galibiyetiyle 3'te 3 yaptıklarını hatırlatıp, kalan 2 maçı da kazanarak rakiplerinin takılmasını bekleyeceklerini söyledi. Vural, "Bu yoldan dönüş yok. Süper Lig'e çıkacağız" dedi.
- 7.7.2020
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
- Fenerbahçe teknik direktör olmadan 9 puanı nasıl aldı? İşin sırrı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisar bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.