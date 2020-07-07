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07 Temmuz 2020, Salı
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Gümrük şov

Kırmızı-siyahlılar, son 13 dakikada Ndao ve Fatih’le kazanıp, 2. ’la farkı 3’e indirdi. Bilal’le penaltı kaçıran ise ateş hattından uzaklaşamadı.

1. Lig'de üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta F.Karagümrük, 'yu son 13 dakikada geçti. temsilcisi 10'da Zeki'nin golüyle öne geçti. Bolu 45'te Mustafa Eskihellaç'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Bilal, kaleci Aykut'a takıldı ve ilk yarı 'ün üstünlüğüyle sona erdi.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR
ekibi, 56'da Gökhan'la eşitliği sağladı. 58'de Bolu'da Melih'in şutu önce direk, sonra çizgiye çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topta da Gökhan'ın vuruşunu Aykut çeldi. Şanslı günündeki Gümrük, 78'de Ndao ve 80'de Fatih'le yenilmezliğini 14'e yükseltti ve 3'te 3'le yolunda umutlandı.

  1. 7.7.2020
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