Gümrük şov
Kırmızı-siyahlılar, son 13 dakikada Ndao ve Fatih’le kazanıp, 2. Erzurum’la farkı 3’e indirdi. Bilal’le penaltı kaçıran Bolu ise ateş hattından uzaklaşamadı.
TFF 1. Lig'de üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta F.Karagümrük, Bolu'yu son 13 dakikada geçti. İstanbul temsilcisi 10'da Zeki'nin golüyle öne geçti. Bolu 45'te Mustafa Eskihellaç'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Bilal, kaleci Aykut'a takıldı ve ilk yarı Gümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.
14 MAÇTIR YENİLMİYOR
Karadeniz ekibi, 56'da Gökhan'la eşitliği sağladı. 58'de Bolu'da Melih'in şutu önce direk, sonra çizgiye çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topta da Gökhan'ın vuruşunu Aykut çeldi. Şanslı günündeki Gümrük, 78'de Ndao ve 80'de Fatih'le yenilmezliğini 14'e yükseltti ve 3'te 3'le Süper Lig yolunda umutlandı.
- 7.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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