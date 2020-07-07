Gümrük şov

TFF 1. Lig'de üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta F.Karagümrük, Bolu'yu son 13 dakikada geçti. İstanbul temsilcisi 10'da Zeki'nin golüyle öne geçti. Bolu 45'te Mustafa Eskihellaç'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Bilal, kaleci Aykut'a takıldı ve ilk yarı Gümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Karadeniz ekibi, 56'da Gökhan'la eşitliği sağladı. 58'de Bolu'da Melih'in şutu önce direk, sonra çizgiye çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topta da Gökhan'ın vuruşunu Aykut çeldi. Şanslı günündeki Gümrük, 78'de Ndao ve 80'de Fatih'le yenilmezliğini 14'e yükseltti ve 3'te 3'le Süper Lig yolunda umutlandı.