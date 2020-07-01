Altay 3-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Altay Osmanlıspor'u ateşe attı!

3-0 | MAÇ SONUCU

Altay 3-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında , Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği 'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim, Mele (K.K) ve Paixao kaydetti.

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Altay 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kerim, Mele (K.K) ve Paixao kaydetti.

Bu skorun ardından Altay puanını 50'ye yükseltirken, Osmanlıspor 24 puanda kaldı.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 22:02
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