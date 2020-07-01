Altay 3-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri Kerim, Mele (K.K) ve Paixao kaydetti.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Altay 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Kerim, Mele (K.K) ve Paixao kaydetti.
Bu skorun ardından Altay puanını 50'ye yükseltirken, Osmanlıspor 24 puanda kaldı.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 22:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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