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07 Temmuz 2020, Salı
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’dan Es-Es’e 3’lük

İstanbul’dan Es-Es’e 3’lük

1. Lig'de iddiasız İstanbulspor, ligden düşmesi kesinleşen 'u 'lık skorla devirdi.

1. Lig'de iddiasız İstanbulspor, ligden düşmesi kesinleşen 'a konuk oldu. Sarı- siyahlılar, Eslem'in 29'da penaltı kaçırdığı mücadelede 37'de Yusuf Özer ve 44'te Berkay'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 90'da Erdem'in golüyle maçtan galip ayrılan temsilcisi, 37 puanla 12. sıraya yükseldi. 11 maçtır kazanamayan sonuncu Es-Es ise bu süreçte 9. kez sahadan puansız ayrıldı.
  1. 7.7.2020
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