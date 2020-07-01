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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti!

'da istifa etti!

Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'da görevinden istifa etti.

Kulüp başkanı Kadir Dağlı, yaptığı açıklamada, 'in bir süredir mutsuz olduğunu söyledi.

Uzun süredir kaybedilen puanlar nedeniyle yönetim olarak kendilerinin de huzursuz olduğunu belirten Dağlı, "Yusuf Şimşek az önce istifasını sundu. Biz de yönetim olarak kabul ettik. Karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Hem hocamız hem camiamız için bundan sonrası hayırlısı olsun." dedi. adaylarıyla görüşmelerinin başladığını aktaran Dağlı, "Belki bir antrenörle 1,5 yıllık sözleşme imzalayabiliriz." diye konuştu.

Dağlı, yeni teknik adamın yönetim kurulunda alacakları karara göre belli olacağını sözlerine ekledi.
Ligde yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek 'da bu maça takımın başında yardımcı antrenör Engin Çatır'ın çıkacağı öğrenildi.

  1. 01.07.2020
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