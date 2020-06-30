Giresunspor 0-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 31. haftada konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 devirerek, yeni hocası İrfan Buz yönetiminde 2'de 2 yaptı. Özer Hurmacı'nın golüyle zafere uzanan Timsah, puanını 52'ye yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı. Ev sahibi Giresun'da Mehmet Güven ve Muhayer Oktay son dakikalarda gördükleri kırmızı kartla takımlarını 10 kişi bıraktı.
Yeni teknik direktörü İrfan Buz'la çıktığı ilk maçta Adanaspor'u mağlup eden Bursaspor, 31. hafta mücadelesinde konuk olduğu Giresunspor'u da 1-0 devirip yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı.
Zorlu deplasmanda Timsah'ı zafere taşıyan gol 46. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi.
Maçın son dakikalarında ev sahibinde Mehmet Güven ve Muhayer Oktay, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bursaspor bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip maç fazlasıyla Adana Demirspor'u geride bırakarak 3. sıraya tırmandı.
Play-off yolunda yara alan Giresunspor ise 44 puanda kaldı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 22:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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