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30 Haziran 2020, Salı
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0-1 | MAÇ SONUCU

Giresunspor 0-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de zirve mücadelesi veren , 31. haftada konuk olduğu 'u 1-0 devirerek, yeni hocası yönetiminde 2'de 2 yaptı. 'nın golüyle zafere uzanan Timsah, puanını 52'ye yükseltip maç fazlasıyla 3. sıraya tırmandı. Ev sahibi 'da ve son dakikalarda gördükleri takımlarını 10 kişi bıraktı.

Yeni teknik direktörü 'la çıktığı ilk maçta 'u mağlup eden , 31. hafta mücadelesinde konuk olduğu 'u da 1-0 devirip yeni hocasıyla 2'de 2 yaptı.

Zorlu deplasmanda Timsah'ı zafere taşıyan gol 46. dakikada 'dan geldi.

Maçın son dakikalarında ev sahibinde ve , ikinci sarıdan oyun dışında kaldı.

Bursaspor bu sonuçla puanını 52'ye yükseltip maç fazlasıyla 'u geride bırakarak 3. sıraya tırmandı.

Play-off yolunda yara alan Giresunspor ise 44 puanda kaldı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 22:07
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