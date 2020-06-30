TFF 1. Lig'in 31. haftasında küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada Adanaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelene 0-0 berabere sona erdi.
Bu skorun ardından Adanaspor 20 puan ile 17. sırada yer alırken, Altınordu 32 puan ile 14. sıradaki yerini korudu.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 21:20
- Levent Tüzemen: Keşke Fatih Terim Emin Bayram'ı Gaziantep maçında da oynatsaydı
- İşte Beşiktaş'ın radarındaki isimler! Canlı yayında açıkladı
- İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı! İrfan Can ve...
- "Mert Hakan transferi konusunda Galatasaray sınıfta kalmıştır"
- Emre Bol: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adanaspor 0-0 Altınordu | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.