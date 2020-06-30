Adanaspor 0-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelene 0-0 berabere sona erdi.

Bu skorun ardından Adanaspor 20 puan ile 17. sırada yer alırken, Altınordu 32 puan ile 14. sıradaki yerini korudu.