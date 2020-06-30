Adanaspor 0-0 Altınordu | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Adana ile Altınordu yenişemedi!

0-0 | MAÇ SONUCU

Adanaspor 0-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında küme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmada , 5 'nda konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı.

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi.

5 'nda oynanan mücadelene 0-0 berabere sona erdi.

Bu skorun ardından Adanaspor 20 puan ile 17. sırada yer alırken, Altınordu 32 puan ile 14. sıradaki yerini korudu.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 21:20
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