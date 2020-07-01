Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçta Adana Demirspor, deplasmanda BŞB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig yolunda dev bir adım attı. 31 hafta sonunda puanını 54'e yükselten Mavi Şimşekler, Erzurum'un 1 puan önünde ikinci sıraya yükseldi.
TFF 1. Lig'in 31. haftaındaki kritik mücadelede BŞB Erzurumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup edip Süper Lig yolunda önemli bir adım attı.
Maça hızlı başlayan Dadaşlar, 21. dakikada Hamroun'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Adana Demirspor fırtınası esti. 55'te Sinan Kurt'la maça dengeyi getiren Mavi Şimşekler, bu golden 5 dakika sonra ise Volkan Şen'in ayağından bulduğu golle zafere uzandı: 1-2
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 54'e yükseltip, 53 puanlı Erzurum'un 1 puan önünde ikinci sıraya yerleşti.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 22:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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