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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Kritik maçta zafer Adana Demirspor'un!

1-2 | MAÇ SONUCU

Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maçta , deplasmanda 'u 2-1 mağlup ederek yolunda dev bir adım attı. 31 hafta sonunda puanını 54'e yükselten , 'un 1 puan önünde ikinci sıraya yükseldi.

1. Lig'in 31. haftaındaki kritik mücadelede ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup edip yolunda önemli bir adım attı.

Maça hızlı başlayan Dadaşlar, 21. dakikada Hamroun'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Demirspor fırtınası esti. 55'te 'la maça dengeyi getiren , bu golden 5 dakika sonra ise 'in ayağından bulduğu golle zafere uzandı: 1-2

Adana Demirspor bu sonuçla puanını 54'e yükseltip, 53 puanlı 'un 1 puan önünde ikinci sıraya yerleşti.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 22:00
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