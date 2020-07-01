Bursaspor Süper Lig aşkına

TFF 1’inci Lig’de Adanaspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig yarışına tutunan Bursaspor, Giresunspor engelini de aşarak Süper Lig iddiasını sürdürdü. Kalan 3 maçlık süreçte iki maçını evinde oynayacak olan Bursa temsilcisi, kazanarak üst lige adım atmak istiyor.
TFF 1'inci Lig'de Adanaspor galibiyetiyle yeniden Süper Lig yarışına tutunan Bursaspor, 31'inci hafta mücadelesinde zorlu Giresunspor deplasmanından da kayıpsız döndü. Bursa temsilcisi, ikinci yarının hemen başında Özer Hurmacı'nın golüyle sonuca giderken, 1-0'lık galibiyetle aynı zamanda yarışta da iddialı hale geldi. 7 haftalık aranın ardından üst üste iki maçını kazanan Bursaspor cephesinde büyük sevinç yaşandı. İrfan Buz yönetiminde çıktığı ikinci maçını da kazanan Bursa ekibinde, deneyimli teknik adam ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Önemli olan kazanmaktı. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.
ÜST ÜSTE EVİNDE MAÇLARA ÇIKACAK
Kritik Giresun deplasmanının ardından ligde sadece 3 maçı kalan Bursaspor, kader randevularına çıkacak. Bu hafta, 32'nci hafta mücadelesinde evinde 4 Temmuz Cumartesi günü Altınordu'yu ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, sonraki maçını da yine evinde oynayacak ve bu kez Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak. Sahasındaki bu iki maçın ardından Bursaspor, lider Hatayspor deplasmanına gidecek.
SÜREKLİ 'TEK'LEDİ
Ligin en golcü ekiplerinden biri olan Bursaspor, son maçlarında ise dilediği hücum performansını sahaya yansıtamadı. Liglere yeniden başlanmasının ardından çıktığı Keçiörengücü deplasmanında 1-0 kaybeden ve 8 maç sonra gol atamadan 90 dakikayı tamamlayan Bursa temsilcisi, Adanaspor ve Giresunspor'u ise bu kez kalesini gole kapatarak 1-0'lık skorlarla yendi. Bursa ekibi, ligdeki son 7 maçının 5'ini yalnızca bir kez rakip fileleri havalandırarak tamamlarken; son haftalarda yalnızca Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında 3 gollü galibiyet elde edebildi.
YENİLER FARKLI BİR HAVA GETİRİYOR
Bursaspor, sezona teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başladı. Koşukavak'ın ardından yerine gelen İbrahim Üzülmez ile de yollar ayrıldı ve son olarak takımın başına İrfan Buz getirildi. Bu sezon her yeni teknik adamın ilk maçlarında takıma farklı bir hava getirdiği görülürken; Koşukavak ile Üzülmez, Bursaspor'daki ilk maçlarındaki mağlubiyetin ardından sonraki 3 maçını da kazanarak mesaj vermişti. Bu iki teknik adamdan farklı olarak İrfan Buz, Bursaspor ile ilk maçında kazanırken ikinci maçında da fire vermedi. Süper Lig için 5'te 5 iddiası olan Bursaspor'un bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ise merak konusu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor Süper Lig aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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