Zafer Adana Demir’in
Süper Lig yarışını yakından ilgilendiren maçta Mavi Şimşekler, Erzurum’u deplasmanda Sinan Kurt ve Volkan Şen’in golleriyle yenip ikinci sıraya çıktı.
TFF 1. Lig'de haftaya ikinci sırada giren Büyükşehir Belediye Erzurum ile dördüncü Adana Demir arasındaki nefes kesen mücadeleden Güney ekibi gülerek ayrıldı. Deplasmanda 21'ini dakikada Hasan Hatipoğlu'nun pasında topu ağlara gönderen Jugurtha Hamroun, Erzurum'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Yıldız isimleri kadrosunda barındıran Adana Demirspor, bu gole 55'te Volkan Şen'ni pasında Sinan Kurt ile yanıt verdi ve skor eşitlendi: 1-1.
BİR GOL, BİR ASİST
İlk golün asistini yapan Volkan Şen, 5 dakika sonra bu kez golle karşımıza çıktı. Erkan Zengin'in pasında topu Erzurum filelerine gönderen tecrübeli yıldız, takımını 2-1 öne taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Bu sonuçla Mavi Şimşekler, puanını 54'e yükseltip rakibinin yerine 2. sıraya çıktı, yani Süper Lig potasına girdi. Erzurumspor ise 53 puanda kalıp 3. sıraya geriledi.
DUMLUPINAR: HAK ETTİK
Adana Demirspor'un hocası Cüneyt Dumlupınar, "İyi oyundan sonra hak edilmiş bir galibiyet aldık. Bundan sonra Altay maçına konsantre olacağız. Bizler takım olarak kazanmadık sadece Adana şehri adına kazandık. Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor" şeklinde konuştu.
M.ÖZDİLEK: KAZA YAPTIK
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Final niteliğinde maçtı. Kazansaydık yüzde 80 ligi halletmiş olacaktık. Böyle bir skoru beklemiyordum, yapmamız gereken yerde kaza yaptık" dedi.
- 2.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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