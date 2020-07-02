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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Zafer ’in

Zafer Adana Demir’in

yarışını yakından ilgilendiren maçta , ’u deplasmanda ve ’in golleriyle yenip ikinci sıraya çıktı.

1. Lig'de haftaya ikinci sırada giren Büyükşehir Belediye ile dördüncü arasındaki nefes kesen mücadeleden Güney ekibi gülerek ayrıldı. Deplasmanda 21'ini dakikada Hasan Hatipoğlu'nun pasında topu ağlara gönderen Jugurtha Hamroun, Erzurum'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Yıldız isimleri kadrosunda barındıran Adana Demirspor, bu gole 55'te 'ni pasında ile yanıt verdi ve skor eşitlendi: 1-1.

BİR GOL, BİR ASİST

İlk golün asistini yapan Volkan Şen, 5 dakika sonra bu kez golle karşımıza çıktı. 'in pasında topu Erzurum filelerine gönderen tecrübeli yıldız, takımını 2-1 öne taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Bu sonuçla , puanını 54'e yükseltip rakibinin yerine 2. sıraya çıktı, yani potasına girdi. Erzurumspor ise 53 puanda kalıp 3. sıraya geriledi.

DUMLUPINAR: HAK ETTİK

Adana Demirspor'un hocası Cüneyt Dumlupınar, "İyi oyundan sonra hak edilmiş bir galibiyet aldık. Bundan sonra Altay maçına konsantre olacağız. Bizler takım olarak kazanmadık sadece Adana şehri adına kazandık. Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor" şeklinde konuştu.

M.ÖZDİLEK: KAZA YAPTIK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Final niteliğinde maçtı. Kazansaydık yüzde 80 ligi halletmiş olacaktık. Böyle bir skoru beklemiyordum, yapmamız gereken yerde yaptık" dedi.

  1. 2.7.2020
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