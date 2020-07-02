Adanaspor küme düştü

Boluspor'un lider Hatayspor'u mağlup etmesiyle Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Kırmızı-beyazlıların Hatayspor karşısındaki galibiyeti ve puanını 30 yapması ile birlikte 17. sırada yer alan 20 puanlı turuncu- beyazlıların TFF 1. Lig'in bitimine üç hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşti.