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02 Temmuz 2020, Perşembe
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küme düştü

Adanaspor küme düştü

'un lider Hatayspor'u mağlup etmesiyle , 'un ardından 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

'un lider Hatayspor'u mağlup etmesiyle , 'un ardından 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Kırmızı-beyazlıların Hatayspor karşısındaki galibiyeti ve puanını 30 yapması ile birlikte 17. sırada yer alan 20 puanlı turuncu- beyazlıların TFF 1. Lig'in bitimine üç hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşti.

  1. 2.7.2020
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