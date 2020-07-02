Adanaspor küme düştü
Boluspor'un lider Hatayspor'u mağlup etmesiyle Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu.
Boluspor'un lider Hatayspor'u mağlup etmesiyle Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden ikinci takım oldu. Kırmızı-beyazlıların Hatayspor karşısındaki galibiyeti ve puanını 30 yapması ile birlikte 17. sırada yer alan 20 puanlı turuncu- beyazlıların TFF 1. Lig'in bitimine üç hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşti.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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