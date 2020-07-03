Akhisar tek attı

Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde Süper Lig'i hedefleyen Akhisarspor, dün deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. İkinci yarıda rakip kalede daha etkili olmaya başlayan Akigolar, 83'te 20 yaşındaki genç yeteneği Ali Kaan Güneren'in attığı golle 1-0 öne geçti ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı.

Son 8 haftada 6 galibiyet alıp sadece 4 puan kaybeden Akhisarspor, puanını 51'e yükseltip ilk iki yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Pandemi sonrası lige kötü başlayan İstanbulspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Bu arada, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi olan Yılmaz Vural, iki maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı.