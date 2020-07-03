Gümrük bombaladı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Gümrük bombaladı

Gümrük bombaladı

Gümrük bombaladı

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Sabo (2), Sobiech (2) ve Darri’nin golleriyle 3 puana ulaştı. Tam 13 maçtır yenilmeyen ekibi, puanını 50’ye çıkardı.

1. Lig'de zirve mücadelesi veren , deplasmanda karşılaştığı karşısında gol şov yaptı: 5-0. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında adeta coşan kırmızı- siyahlılar, 58'de Erik Sabo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 53'te Artur Sobiech, skroru 2-0 yaptı. İki dakika sonra Brahim Darri ile 3-0'ı bulan Karagümrük, 61'de bir kez daha sahneye çıkan Sabo ile skoru 4-0 yaptı. Maçın skorunu 75'te Sobiech belirledi. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Gümrük, puanını 51'e yükseltti.
  1. 3.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gümrük bombaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA