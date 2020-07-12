İstanbulspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , evinde 'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam eden TFF 1. Lig'de 33.hafta maçında , sahasında ile karşı karşıya geliyor. İstanbulspor 37 puanla 13. sırada yer alırken, Osmanlıspor 27 puanla 16.sırada yer alıyor.

İSTANBULSPOR-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Osmanlıspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.

  1. 12.07.2020
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