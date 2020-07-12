İstanbulspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, evinde Osmanlıspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam eden TFF 1. Lig'de 33.hafta maçında İstanbulspor, sahasında Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. İstanbulspor 37 puanla 13. sırada yer alırken, Osmanlıspor 27 puanla 16.sırada yer alıyor.
İSTANBULSPOR-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor-Osmanlıspor maçı bugün saat 17:30'da Bein Connect'ten canlı yayınlanacak.
- 12.07.2020
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İstanbulspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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