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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Altay teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşma sağladı

Altay ile anlaşma sağladı

Altay teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşma sağladı

1. Lig ekiplerinden Altay, 'le anlaşma sağladı. ekibi resmi sitesinden, yönetim kurulunun tecrübeli teknik direktör ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine getirildi. Geçen sezon takımı çalıştıran Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlı yönetim, görüşme yapmak için 'e davet ettiği Yücel İldiz'le masaya oturarak el sıkıştı. Yücel İldiz geçen sezon da Altay'la anlaşma aşamasına gelmiş ancak resmi imzlara atılmamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tecrübeli Yücel İldiz'le anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. O sene, bu sene" ifadelerine yer verildi. Son olarak geçen sezon 'de Denizlispor'da görev alan 67 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-19'da Denizlispor'u 2009-10'da Karabükspor'u 2000-01'de ise Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 20:48
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