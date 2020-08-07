Altay teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşma sağladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yücel İldiz'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi resmi sitesinden, yönetim kurulunun tecrübeli teknik direktör ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yücel İldiz getirildi. Geçen sezon takımı çalıştıran Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdıktan sonra arayışa geçen siyah-beyazlı yönetim, görüşme yapmak için İzmir'e davet ettiği Yücel İldiz'le masaya oturarak el sıkıştı. Yücel İldiz geçen sezon da Altay'la anlaşma aşamasına gelmiş ancak resmi imzlara atılmamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz tecrübeli teknik direktör Yücel İldiz'le anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. O sene, bu sene" ifadelerine yer verildi. Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Denizlispor'da görev alan 67 yaşındaki çalıştırıcı, 2018-19'da Denizlispor'u 2009-10'da Karabükspor'u 2000-01'de ise Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 20:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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