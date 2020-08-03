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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Muslera’dan tebrik geldi

Muslera’dan tebrik geldi

Final maçında son penaltıyı kurtararak Karagümrük'ü 'e taşıyan kaleci Aykut, 'nın eldivenlerinin uğurlu geldiğini söyledi.

Final maçında son penaltıyı kurtararak Karagümrük'ü 'e taşıyan kaleci Aykut, 'nın eldivenlerinin uğurlu geldiğini söyledi. Uruguaylı kaleci de, "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum" paylaşımında bulundu.

  1. 3.8.2020
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