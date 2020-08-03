Muslera’dan tebrik geldi

Final maçında son penaltıyı kurtararak Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıyan kaleci Aykut, Fernando Muslera'nın eldivenlerinin uğurlu geldiğini söyledi. Uruguaylı kaleci de, "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum" paylaşımında bulundu.