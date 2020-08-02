Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran Muslera detayı! Aykut Özer...

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde kurtardığı kritik penaltıda takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı.

Süper Lig'de beğendiği kaleci Fernando Muslera'nın eldivenlerini giyen Aykut Özer'e, Fernando Muslera'dan da tebrik mesajı geldi.

"TEBRİKLER AYKUT"

Fernando Muslera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aykut Özer 2019 yılında Fortuna Sittard kulübünden Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.



