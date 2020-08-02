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02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran Muslera detayı! Aykut Özer...

Karagümrük'ü 'e çıkaran Muslera detayı! ...

Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran Muslera detayı! Aykut Özer...

1. Lig play-off finalinde Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek 'e çıkan 'te kaleci 'in hayranı olduğu ve final maçına Muslera'nın eldivenleriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.

'in yeni takımlarından 'ün kalecisi , Demirspor ile oynanan 1. Lig play-off finalinde kurtardığı kritik penaltıda takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı.

Süper Lig'de beğendiği kaleci 'nın eldivenlerini giyen Aykut Özer'e, Fernando Muslera'dan da tebrik mesajı geldi.

"TEBRİKLER AYKUT"

Fernando Muslera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aykut Özer 2019 yılında Fortuna Sittard kulübünden Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.


  1. 02.08.2020
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