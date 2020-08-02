Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran Muslera detayı! Aykut Özer...
TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük'te kaleci Aykut Özer'in Fernando Muslera hayranı olduğu ve final maçına Muslera'nın eldivenleriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer, Adana Demirspor ile oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde kurtardığı kritik penaltıda takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı.
Süper Lig'de beğendiği kaleci Fernando Muslera'nın eldivenlerini giyen Aykut Özer'e, Fernando Muslera'dan da tebrik mesajı geldi.
"TEBRİKLER AYKUT"
Fernando Muslera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Aykut Özer 2019 yılında Fortuna Sittard kulübünden Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Karagümrük'ü Süper Lig'e çıkaran Muslera detayı! Aykut Özer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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