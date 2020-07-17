Menemenspor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 34. ve son haftanın açılış maçında Menemenspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. İzmir derbisinde takımlar karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip 75'te Metehan ile öne geçerken, ev sahibi bu gole 89'da Samed Ali ile karşılık verdi.