Menemenspor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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1-1 | MAÇ SONUCU

Menemenspor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU

1. 'in 34. haftasındaki derbisinde ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Menemenspor ligi 44 puanla, Altınordu ise 37 puanla tamamladı.

1. 'de 34. ve son haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geldi. derbisinde takımlar karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip 75'te Metehan ile öne geçerken, ev sahibi bu gole 89'da Samed Ali ile karşılık verdi.

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 23:12
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