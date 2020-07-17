Menemenspor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 34. haftasındaki İzmir derbisinde Menemenspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Menemenspor ligi 44 puanla, Altınordu ise 37 puanla tamamladı.
TFF 1. Lig'de 34. ve son haftanın açılış maçında Menemenspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. İzmir derbisinde takımlar karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Konuk ekip 75'te Metehan ile öne geçerken, ev sahibi bu gole 89'da Samed Ali ile karşılık verdi.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 23:12
- İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
- Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
- Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
- Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Menemenspor 1-1 Altınordu | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.