Osmanlıspor'da bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada bir tesis çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un bir tesis çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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