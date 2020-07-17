Osmanlıspor'da bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un bir tesis çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.