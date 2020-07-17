Osmanlıspor'da bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor'da corona virüsü vakası!

'da bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı

Osmanlıspor'da bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı

1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada bir tesis çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

1. Lig ekiplerinden 'un bir tesis çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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  1. 17.07.2020
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