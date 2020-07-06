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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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can havliyle

Osmanlıspor can havliyle

Eskışehır ve 'un küme düştüğü 1. Lig'de veda eden üçüncü takım olmak istemeyen , Ümraniyespor'u 3-2 yenerek umutlarını son iki haftaya taşıdı.

Eskışehır ve 'un küme düştüğü 1. Lig'de veda eden üçüncü takım olmak istemeyen , Ümraniyespor'u 3-2 yenerek umutlarını son iki haftaya taşıdı. Başkent temsilcisi, 'un bugün Karagümrük puansız dönmesi durumunda daha da rahatlayacak. Osmanlıspor'u 8 hafta sonra galibiyete taşıyan golleri; Doğukan Efe, ve Alaaddin Okumuş (K.K.) kaydetti.
  1. 6.7.2020
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