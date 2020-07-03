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03 Temmuz 2020, Cuma
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Paixao’dan formülü

Paixao’dan Süper Lig formülü

Osmanlı'yı 3-0 yenen Altay'da golcü Paixao, ve maçlarını kazanarak iddialarını son haftaya taşımak istediklerini söyledi.

Osmanlı'yı 3-0 yenen Altay'da golcü Paixao, ve maçlarını kazanarak iddialarını son haftaya taşımak istediklerini söyledi. 35 yaşındaki Portekizli santrfor, "Takım arkadaşlarımla beraber Süper Lig'e inanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
  1. 3.7.2020
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