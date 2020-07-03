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03 Temmuz 2020, Cuma
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Bal-Kes’te Şimşek geri döndü

Bal-Kes’te Şimşek geri döndü

'da önceki gün görevinden istifa eden ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alındı.

'da önceki gün görevinden istifa eden ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alındı. Yapılan açıklamada, " Yusuf Şimşek ile karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız" denildi.
  1. 3.7.2020
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