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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Genç Batuhan ameliyat oldu

Genç Batuhan ameliyat oldu

Altınordu'nun deplasmanında 'nun sağ ayak fibula kemiği kırılmıştı. 19 yaşındaki futbolcu ameliyat oldu.

Altınordu'nun deplasmanında 'nun sağ ayak fibula kemiği kırılmıştı. 19 yaşındaki futbolcu ameliyat oldu. 5-6 ay sonra çalışmalara başlayacak Batuhan, "Zor bir süreç oldu. Kısa zamanda dönmek istiyorum" diye konuştu.
  1. 6.7.2020
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