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03 Temmuz 2020, Cuma
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'de şov

Ümraniye'de Hasic şov

Play-off’u kovalayan ekibi, ligden düşmesi kesinleşen ’i 3-0’la geçerken, ’tan kiralık Boşnak forvet 2 asistle yıldızlaştı.

1. Lig'de play-off iddiasını sürdürmek isteyen Ümraniyespor, ligden düşmesi kesinleşen 'u konuk etti. ekibi, 'tan kiraladığı 'in 45'te Emre ve 45+1'de Gimbert'e attırdığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. İkinci yarıda skor avantajını koruyan kırmızı- beyazlılar, 86'da Mücahit'in golüyle maçtan 3-0 galip ayrıldı. Ligde 4 maç sonra kazanan , bitime 3 hafta kala play-off yolunda umutlandı.
  1. 3.7.2020
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