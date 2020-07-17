Galatasaray'ın listesindeki Luis Abram'ın son talibi Betis oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın listesindeydi! Bir talibi daha çıktı

'ın listesindeki 'ın son talibi Betis oldu

Galatasaray'ın listesindeki Luis Abram'ın son talibi Betis oldu

'ın stoper adayları arasında yer alan 'ın Perulu defans oyuncusu için Ajax'ın ardından 'in de devreye girdiği öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Arjantin Ligi takımlarından 'da forma giyen 24 yaşındaki Perulu savunmacı 'ın talipleri artıyor. 'ın da transfer listesinde bulunan genç stoper için devreye giren son takım İspanyol ekibi oldu.

Peru basınından Libero'da yer alan haberde oyuncunun hem kulüp hem de milli takımla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'dan teliplerinin arttığına dikkat çekildi.

27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya gelen Luis Abram, 1.80 boyunda ve stoper mevkinde forma giyiyor. İtalyan pasaportuna da sahip olan Abram, sol ayaklı stoper olmasıyla öne çıkıyor. Kariyerine ülkesinin takımı II'de başlayan Abram, daha sonra Sporting Cristal Lima A Takımı ve Club Atletico Velez Sarsfield'da forma giydi. Öte yandan Abram, ilk kez 24 Mayıs 2016'da sırtına geçirdiği Peru Milli Takım formasıyla şimdiye dek 20 maça çıkarken 1 gol üretti.


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  1. 17.07.2020
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