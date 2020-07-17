Galatasaray'ın listesindeki Luis Abram'ın son talibi Betis oldu
Galatasaray'ın stoper adayları arasında yer alan Velez Sarsfield'ın Perulu defans oyuncusu Luis Abram için Ajax'ın ardından Real Betis'in de devreye girdiği öğrenildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Arjantin Ligi takımlarından Velez Sarsfield'da forma giyen 24 yaşındaki Perulu savunmacı Luis Abram'ın talipleri artıyor. Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan genç stoper için devreye giren son takım İspanyol ekibi Real Betis oldu.
Peru basınından Libero'da yer alan haberde oyuncunun hem kulüp hem de milli takımla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'dan teliplerinin arttığına dikkat çekildi.
27 Şubat 1996'da Peru'nun Lima şehrinde dünyaya gelen Luis Abram, 1.80 boyunda ve stoper mevkinde forma giyiyor. İtalyan pasaportuna da sahip olan Abram, sol ayaklı stoper olmasıyla öne çıkıyor. Kariyerine ülkesinin takımı Sporting Cristal Lima II'de başlayan Abram, daha sonra Sporting Cristal Lima A Takımı ve Club Atletico Velez Sarsfield'da forma giydi. Öte yandan Abram, ilk kez 24 Mayıs 2016'da sırtına geçirdiği Peru Milli Takım formasıyla şimdiye dek 20 maça çıkarken 1 gol üretti.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın listesindeki Luis Abram'ın son talibi Betis oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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