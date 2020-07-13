Son dakika: Sparta Prag Semih Kaya ile yollarını ayırdı

Bir dönem Galatasaray forması da tertelen Semih Kaya, takımı Sparta Prag ile yollarını ayırdı.

Çekya kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Semih'e başarılar diledi ve başarılı savunmacı serbest oyuncu statüsüne geçti.

Kulübün paylaşımı şu şekilde oldu;