Son dakika: Sparta Prag Semih Kaya ile yollarını ayırdı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve Semih Kaya, kulübünden resmen ayrıldı. Çek ekibi Sparta Prag, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız savunmacının sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu ve kendisine başarılar diledi.
Bir dönem Galatasaray forması da tertelen Semih Kaya, takımı Sparta Prag ile yollarını ayırdı.
Çekya kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Semih'e başarılar diledi ve başarılı savunmacı serbest oyuncu statüsüne geçti.
Kulübün paylaşımı şu şekilde oldu;
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 17:14
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Sparta Prag Semih Kaya ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.