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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: ile yollarını ayırdı

Son dakika: Sparta Prag Semih Kaya ile yollarını ayırdı

Bir dönem 'da da forma giyen ve , kulübünden resmen ayrıldı. Çek ekibi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız savunmacının sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu ve kendisine başarılar diledi.

Bir dönem forması da tertelen , takımı ile yollarını ayırdı.

Çekya kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Semih'e başarılar diledi ve başarılı savunmacı serbest oyuncu statüsüne geçti.

Kulübün paylaşımı şu şekilde oldu;

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 17:14
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