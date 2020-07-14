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14 Temmuz 2020, Salı
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başantrenör ile sözleşme yeniledi

Galatasaray başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi

Doğa Sigorta, başantrenör 'ın sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık yeni mukavele imzalayan deneyimli çalıştırıcı, "Yeni de en kısa zamanda açıklanacak. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam!" ifadesini kullandı.

Doğa Sigorta Takımı'nda son iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen , 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Koç Ertuğrul Erdoğan sarı-kırmızılı kulüpte geride kalan iki sezonu ve gelecek planlarını hakkında açıklamalarda bulunurken, camiaya ve taraftarlara da mesaj yolladı.

Ertuğrul Erdoğan, "Galatasaray'a geldiğim günden bu yana, kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık. Bunun ilk adımı neydi? Kendini ispat etmeye niyetli; her daim takım başarısını ön plana koyan, iyi karakterde oyunculardan kurulu bir yapı oluşturmak... Bugün itibarıyla pek çok oyuncumuzun EuroLeague takımlarıyla anlaştığını ya da anlaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sportif açıdan rekabetçi kalıp bir yandan da Galatasaray'ı böyle bir cazibe merkezi hâline getirmek bizim için önemliydi. Yeni sezonda da bu yapının üstüne koyarak devam edeceğiz. de en kısa zamanda açıklanacak. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam!" ifadesini kullandı.

  1. 14.07.2020
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