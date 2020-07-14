Galatasaray başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi
Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan'ın sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılı kulüple 1+1 yıllık yeni mukavele imzalayan deneyimli çalıştırıcı, "Yeni Transferlerimiz de en kısa zamanda açıklanacak. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam!" ifadesini kullandı.
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda son iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Ertuğrul Erdoğan, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Koç Ertuğrul Erdoğan sarı-kırmızılı kulüpte geride kalan iki sezonu ve gelecek planlarını hakkında açıklamalarda bulunurken, camiaya ve taraftarlara da mesaj yolladı.
Ertuğrul Erdoğan, "Galatasaray'a geldiğim günden bu yana, kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık. Bunun ilk adımı neydi? Kendini ispat etmeye niyetli; her daim takım başarısını ön plana koyan, iyi karakterde oyunculardan kurulu bir yapı oluşturmak... Bugün itibarıyla pek çok oyuncumuzun EuroLeague takımlarıyla anlaştığını ya da anlaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sportif açıdan rekabetçi kalıp bir yandan da Galatasaray'ı böyle bir cazibe merkezi hâline getirmek bizim için önemliydi. Yeni sezonda da bu yapının üstüne koyarak devam edeceğiz. Transferlerimiz de en kısa zamanda açıklanacak. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam!" ifadesini kullandı.
Başantrenörümüz Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı ???— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2020
Yeniden hoş geldin, @CoachErtugrul! ????
Detaylar ?? https://t.co/TkLjIo7h8a pic.twitter.com/iuzXVZUuVN
- 14.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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