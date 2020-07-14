Son dakika... Ertuğrul Erdoğan açıkladı! "Galatasaray'da kalacağım"
Son günlerde takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddederek sarı-kırmızılı takımda kaldığını açıkladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı.
Erdoğan, Zalgiris'le yaptığı görüşmelerin uzamasıyla sarı kırmızılı takımın kadro yapılanmasının zarar görme ihtimalinin belirdiğini bu sebeple Galatasaray menfaatlerini de düşünerek bir karar verdiğini ifade etti.
Zalgiris Kaunas'ta Sarunas Jasikevicius'la yollar ayrılmış ve yeni koç arayışları başlamıştı. Ertuğrul Erdoğan, kulübün önemli başantrenör adaylarından biri oldu. Adı Fenerbahçe ile anılan Jasikevicius ise Barcelona'nın yolunu tutmuştu.
- 14.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika... Ertuğrul Erdoğan açıkladı! "Galatasaray'da kalacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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