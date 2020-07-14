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14 Temmuz 2020, Salı
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Son dakika... açıkladı! "Galatasaray'da kalacağım"

Son dakika... Ertuğrul Erdoğan açıkladı! "Galatasaray'da kalacağım"

Son günlerde takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan 'nın başantrenörü , 'ın teklifini reddederek sarı-kırmızılı takımda kaldığını açıkladı.

'nın başantrenörü , 'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı.

Erdoğan, Zalgiris'le yaptığı görüşmelerin uzamasıyla sarı kırmızılı takımın kadro yapılanmasının zarar görme ihtimalinin belirdiğini bu sebeple Galatasaray menfaatlerini de düşünerek bir karar verdiğini ifade etti.

Zalgiris Kaunas'ta Sarunas Jasikevicius'la yollar ayrılmış ve yeni koç arayışları başlamıştı. Ertuğrul Erdoğan, kulübün önemli başantrenör adaylarından biri oldu. Adı ile anılan Jasikevicius ise 'nın yolunu tutmuştu.

  1. 14.07.2020
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