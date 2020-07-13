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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Albayrak bombayı patlattı! Transfer...

Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişmesi! ve ...

Galatasaraylıları heyecanlandıran Emre Kılınç gelişmesi! Abdurrahim Albayrak ve transfer...

Uzun süredir 'ın gündeminde yer alan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda ikinci Başkan , 'un 'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yıldız futbolcunun fan sayfasını takibe aldı. Albayrak'ın bu hareketi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'ın transferini büyük ölçüde noktaladığı iddia edilirken, ikinci başkan 'tan flaş bir hamle geldi.

, 'in 31. haftasında 'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmişti ve Emre Kılınç performansıyla maça damga vurdu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. Albayrak, sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Emre Kılınç'ın bir fan sayfasını takibe aldı.

Sarı kırmızılı taraftarlar transferin artık büyük ölçüde bittiğini ifade etmeye başladı.

  1. 13.07.2020
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