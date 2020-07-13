Galatasaraylıları heyecanlandıran Emre Kılınç gelişmesi! Abdurrahim Albayrak ve transfer...
Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Emre Kılınç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Sivasspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yıldız futbolcunun sosyal medyada fan sayfasını takibe aldı. Albayrak'ın bu hareketi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Emre Kılınç transferini büyük ölçüde noktaladığı iddia edilirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'tan flaş bir hamle geldi.
Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmişti ve Emre Kılınç performansıyla maça damga vurdu.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. Albayrak, sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Emre Kılınç'ın sosyal medyada bir fan sayfasını takibe aldı.
Sarı kırmızılı taraftarlar transferin artık büyük ölçüde bittiğini ifade etmeye başladı.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylıları heyecanlandıran Emre Kılınç gelişmesi! Abdurrahim Albayrak ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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