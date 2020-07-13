Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yapılan transfer teklifi ortaya çıktı
Bu sezon Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından şampiyonluğa havlu atan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki maaşı en yüksek isim olan Kolombiyalı futbolcunun yeni durağı MLS Ligi olabilir. David Beckham'ın sahipliğini yaptığı Inter Miami kulübünün Falcao'ya 6 milyon dolar yıllık ücret önerdiği belirtildi.
Galatasaray'a transferi büyük bir sükse yaratan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahipliğini yaptığı kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.
TRANSFER OLABİLİR!
Amerika'daki futbol medyası, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.
TEKLİF 6 MİLYON DOLAR!
Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yapılan transfer teklifi ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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