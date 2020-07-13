Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yapılan transfer teklifi ortaya çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Takımdan ayrılıyor mu? Flaş teklif ortaya çıktı

'dan ayrılıyor mu? Yapılan teklifi ortaya çıktı

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yapılan transfer teklifi ortaya çıktı

Bu sezon 'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından şampiyonluğa havlu atan 'da 'nun geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki maaşı en yüksek isim olan Kolombiyalı futbolcunun yeni durağı Ligi olabilir. 'ın sahipliğini yaptığı kulübünün Falcao'ya 6 milyon dolar yıllık ücret önerdiği belirtildi.

'a transferi büyük bir sükse yaratan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen 'ya Ligi ekiplerinden talip oldu. 'ın sahipliğini yaptığı kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

TRANSFER OLABİLİR!
Amerika'daki futbol medyası, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye olabileceğini iddia etti.

TEKLİF 6 MİLYON DOLAR!
Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.

  1. 13.07.2020
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