Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yapılan transfer teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'a transferi büyük bir sükse yaratan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahipliğini yaptığı kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

TRANSFER OLABİLİR!

Amerika'daki futbol medyası, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.

TEKLİF 6 MİLYON DOLAR!

Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.