Fatih Terim üstünü çizdi! Kadroda düşünülmüyor

Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düşen ve yaklaşık 50 milyon Euro'luk gelirden olacak olan Galatasaray'da bu durum gelecek sezon takım yapısını da etkileyecek. Yüksek maliyetli oyuncular ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, daha düşük maliyetli futbolcular ile yola devam etmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. Şu ana kadar Onyekuru, Andone ve Nagatomo ile yollar ayrıldı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in isim isim raporu...