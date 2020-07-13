Fatih Terim üstünü çizdi! Kadroda düşünülmüyor
Süper Lig'de pandemi arası sonrası başarısız sonuçlar almaya devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon öncesi kadroda geniş bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, bazı isimlerin kalmasını isterken bazılarının da gitmesi yönünde rapor verdi. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi hayalleri suya düşen ve yaklaşık 50 milyon Euro'luk gelirden olacak olan Galatasaray'da bu durum gelecek sezon takım yapısını da etkileyecek. Yüksek maliyetli oyuncular ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, daha düşük maliyetli futbolcular ile yola devam etmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. Şu ana kadar Onyekuru, Andone ve Nagatomo ile yollar ayrıldı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri ve Fatih Terim'in isim isim raporu...
FEGHOULI
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Sofiane Feghouli'yi elden çıkartarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Cezayirli futbolcuya yıllık toplam 4.3 milyon Euro ödüyor. Trabzonspor maçında kırmızı kartıyla büyük tepki çeken Feghouli'nin yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.
RADAMEL FALCAO
Galatasaray sezon başında renklerine bağladığı Falcao konusunda beklediğini alamadı. Kolombiyalı oyuncu toplamda 19 maç kaçırdı. Maaşını ödeyecek bir takım bulunursa yolların ayrılması beklenmiyor. Falcao için River Plate devrede bulunuyor. Diğer seçenek ise MLS. Terim de kalan maçlarda oynayamayacağını duyurdu.
MARIO LEMINA
Galatasaray'da durumu en çok merak edilenler arasında Mario Lemina yer alıyor. Sarı kırmızılılar şartları uygun olması durumunda Mario Lemina'nın yeniden kiralanmasına sıcak bakıyordu ancak yabancı sınırı sonrası bu plan rafa kalktı. Şu an veda daha yakın görünüyor. Fatih Terim de kalan maçlarda oynamasının zor olduğunu belirtti.