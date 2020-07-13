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Galatasaray taraftarından Fatih Terim değerlendirmesi! Ankaragücü maçı sonrası...
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak Avrupa kupaları şansını da bir hayli zora sokmuştu. Sarı kırmızılı taraftarlar maç sonrasında Fatih Terim'e dair görüşlerini sosyal medyadan dile getirirken, fikir ayrılığına düştü. İşte o yorumlar...
13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:39
Güncelleme: 13.07.2020 12:33
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Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrılamadı. Pandemi sonrası Sarı Kırmızılı takımdaki düşüş devam ediyor...
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Fatih Terim, Ankaragücü maçının ardından "Açıkçası her şeyi uçlarda yaşıyoruz. İyiyken çok iyi kötüyken de çok kötü. Bu da beni çok üzüyor tabii ki. Kaybetmekten ziyade vazgeçmeye çok üzülüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Terim ayrıca, "Benim takımlarım kaybedebilir ama kaybederken hiç vazgeçmez. Belki de yeniden onarmak veya tamir etmek için Rabbim bize bir mesaj veriyor. O mesajı iyi almalıyız diye aklımdan geçirmiyor değilim açıkçası. Yeniden inşa edebiliriz böyle bir durumda. Belki de öyle bir mesaj almalıyız. Açıkçası istatistiksel olarak da hem takımımızın hem şahsi olarak yerlerdeyiz. Alışılmadık bir şey. Buna alışmadık Galatasaray'da, Galatasaraylıları da alıştırmadık." diye konuşmuştu.
Galatasaray, dün başkentte Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e desteğini sürdürürken bir kısım taraftar tecrübeli teknik adama tepki gösterdi. İşte Fatih Terim'e verilen destek mesajlarından bazıları...