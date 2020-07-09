Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura tarihi belli oldu! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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'nde kura tarihi belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura tarihi belli oldu!

Temsilcilerimizden, 7, ve Tofaş 6, 4 ve 3’üncü torbadan kura çekimine katılacağı 'nde tarih belli oldu.

asketbol Şampiyonlar Ligi () 2020-2021 sezonunun eleme turları ve normal sezon kuraları 15 Temmuz Çarşamba günü çekilecek.

'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimine, 7, ve Tofaş 6, 4 ve 3'üncü torbadan katılacak.

BCL'nin 2020-2021 sezonunda 32 kulüp mücadele edecek. 28 kulüp doğrudan normal sezonda yer alırken, son 4 kulüp iki eleme turunun ardından belli olacak.

Normal sezonun bir grubunda iki kulüple yer alacak dışında, kura çekiminin tüm aşamalarında ülke koruma ilkesi uygulanacak.

BCL'de normal sezon, 13 Ekim 2020'de başlayacak. Kulüpler, BCL kulüp sıralamasına, bunun mümkün olmadığı durumda da ülke sıralamasına göre 8 torbaya yerleştirilecek ve 4 gruba dağıtılacak. Maçlar rövanş usulü oynanacak.

  1. 09.07.2020
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