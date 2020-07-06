F.Bahçe'de yaprak dökümü! Datome'den sonra sıra Vesely'de...

Jasikevicius ile anlaşan Barcelona, Ante Tomic'in yerini doldurmak istiyor.

El Mundo Deportivo'dan Jose Huguet'in haberine göre; Barcelona, Fenerbahçe'den Jan Vesely ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen günlerde oyuncuların durumları ile ilgili, "Kim bilir?" ifadesini kullanmıştı.



