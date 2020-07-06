F.Bahçe'de yaprak dökümü! Datome'den sonra sıra Vesely'de... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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F.Bahçe'de yaprak dökümü! 'den sonra sıra Vesely'de...

F.Bahçe'de yaprak dökümü! Datome'den sonra sıra Vesely'de...

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ayrılmasının ardından takımdaki yıldız oyuncuların durumu merak ediliyordu. 'nin ayrılmasının ardından ikinci yolcu ise Jan Vesely.

Jasikevicius ile anlaşan , Ante Tomic'in yerini doldurmak istiyor.

Deportivo'dan Jose Huguet'in haberine göre; Barcelona, Fenerbahçe'den Jan Vesely ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe Başkanı , geçen günlerde oyuncuların durumları ile ilgili, "Kim bilir?" ifadesini kullanmıştı.

  1. 06.07.2020
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