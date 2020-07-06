F.Bahçe'de yaprak dökümü! Datome'den sonra sıra Vesely'de...
Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in ayrılmasının ardından takımdaki yıldız oyuncuların durumu merak ediliyordu. Datome'nin ayrılmasının ardından ikinci yolcu ise Jan Vesely.
Jasikevicius ile anlaşan Barcelona, Ante Tomic'in yerini doldurmak istiyor.
El Mundo Deportivo'dan Jose Huguet'in haberine göre; Barcelona, Fenerbahçe'den Jan Vesely ile ilgileniyor.
Fenerbahçe ile yüksek bir kontratı olmasına rağmen Barcelona, Sarı Lacivertlilerin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle transferi gerçekleştirebileceğini düşünüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen günlerde oyuncuların durumları ile ilgili, "Kim bilir?" ifadesini kullanmıştı.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Datome'den sonra sıra Vesely'de... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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