Pınar Karşıyaka Sek Henry'i kadrosuna kattı! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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'i kadrosuna kattı!

Pınar Karşıyaka Sek Henry'i kadrosuna kattı!

resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ABD'li şutör guard ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde harekatını sürdüren , dış transferde daha önce anlaşma sağladığı şutör guard 'in imzasını resmen duyurdu.

Yeşil-kırmızılılarda daha önce 2018-19 sezonunda forma giyerek ligde 26 maçta 13.8 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tutturup, FIBA Europe Cup'ta ise 16 maçta 17.4 sayı, 2.7 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları ile mücadele eden 33 yaşındaki Henry, tek sezonluk aranın ardından yuvaya döndü. Kaf-Kaf'la 1 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Henry, , Venezüela, Polonya, , , , , 'daki çeşitli kulüplerde forma giyerek dünya turu yaptığı profesyonel kariyerinde geçen sezonu 'de Hapoel Holon'da tamamladı.


  1. 07.07.2020
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