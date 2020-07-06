Anadolu Efes Rodrigue Beaubois ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.



Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes ile THY Euroleague'de bu sezon 10.6 sayı, 2.6 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Beaubois, kariyerinde Avrupa'da Cholet, Charleroi, Le Mans, Strasbourg, Baskonia Vitoria Gasteiz ve NBA'de de Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks'te formaları giydi.



