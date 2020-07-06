Anadolu Efes Rodrigue Beaubois ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Anadolu Efes Rodrigue Beaubois ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

ING ekiplerinden resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fransız basketbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

, Fransız basketbolcu ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

Rodrigue Beaubois, Anadolu Efes ile Euroleague'de bu sezon 10.6 sayı, 2.6 asist ve 1.3 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Beaubois, kariyerinde Avrupa'da Cholet, Charleroi, Le Mans, Strasbourg, Baskonia Vitoria Gasteiz ve NBA'de de Batı Konferansı takımlarından 'te formaları giydi.


  1. 06.07.2020
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