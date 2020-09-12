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Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk! Gloria Cup... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
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'ten çifte şampiyonluk! Gloria Cup...

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda 2'nci aşamanın da şampiyonu oldu. Lacivert-beyazlılar finalde Tofaş'ı 84-78 mağlup ederek kupaya uzandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:27
Anadolu Efes'ten çifte şampiyonluk! Gloria Cup...

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuva 1'de Bahçeşehir Koleji, , BC Dnipro, , Cverna Zvezda yer almıştı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuva 1'de şampiyonluğu Anadolu Efes elde etmişti.

TURNUVA 2'DE DE ŞAMPİYON
Turnuvanın 2'nci aşamasında ise Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko, Tofaş, , ve Crvena Zvezda mücadele etti.

Turnuva 2, organizasyonun ilk aşamasının şampiyonu Anadolu Efes ve ikincisi Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşması ile 8 Eylül'de başladı. Gloria Cup 2020, bugün Anadolu Efes-Tofaş finaliyle sona erdi. Sahadan 84-78 galip ayrılan Anadolu Efes, Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nin de şampiyonu oldu.