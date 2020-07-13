Galatasaray'da kurullar toplandı! Mustafa Cengiz...
Galatasaray'da kurullar Başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplantı yaptı. Toplantıda, kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da, Başkan Mustafa Cengiz'in katılımıyla, Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda kulübün denetim kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin yer aldığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün katılırken, salona gelemeyen yönetim kurulu üyeleri ve kurul üyeleri ise dijital ortamda toplantıya dahil oldu. Toplantıda kurul üyeleriyle istişare yapılarak Galatasaray'ın güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da kurullar toplandı! Mustafa Cengiz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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