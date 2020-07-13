Galatasaray'a Seri için şartlı evet!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kalmasını istediği Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri için kulübü Fulham'dan şartlı 'evet' çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müzmin sakat Mario Lemina yerine, Jean Michael Seri'nin kalmasını istedi ve Fildişi Sahilli futbolcuyu da ikna etti. Seri'den gelen olumlu haberler üzerine Fulham'la temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fulham, oyuncunun Galatasaray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cimbom'a şartlı 'Evet' dedi.
Championship'te ilk iki şansı çok zor olan Londra ekibi, Premier Lig için play-off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda Galatasaray'da kiralık oynamasına izin verecek.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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