Galatasaray'a Seri için şartlı evet! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaraylı yıldızın transferine şartlı evet!

'a Seri için şartlı evet!

Galatasaray'a Seri için şartlı evet!

'da teknik direktör 'in kalmasını istediği Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için kulübü Fulham'dan şartlı 'evet' çıktı. İşte detaylar...

Teknik Direktörü , müzmin sakat Mario Lemina yerine, 'nin kalmasını istedi ve Fildişi Sahilli futbolcuyu da ikna etti. Seri'den gelen olumlu haberler üzerine Fulham'la temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fulham, oyuncunun Galatasaray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cimbom'a şartlı 'Evet' dedi.

Championship'te ilk iki şansı çok zor olan ekibi, için play-off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda Galatasaray'da kiralık oynamasına izin verecek.

haberin devamı

  1. 13.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a Seri için şartlı evet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA