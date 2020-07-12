Fatih Terim o sözlere çok sinirlendi! Maç sonu gerginlik - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fatih Terim o sözlere çok sinirlendi! Maç sonu gerginlik

o sözlere çok sinirlendi! Maç sonu gerginlik

Fatih Terim o sözlere çok sinirlendi! Maç sonu gerginlik

'ın deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu'nda gerginlik yaşandı.

yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Teknik Direktörü 'e yönelik, "Ankaragücü babayı düşer" sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.



Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray'ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

  1. 12.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim o sözlere çok sinirlendi! Maç sonu gerginlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA