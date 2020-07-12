17 yaşındaki Emin Bayram sahaya kaptan olarak çıktı!
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü karşısına çıkan Galatasaray'da Fatih Terim'den Emin Bayram sürprizi geldi. Terim, kaptanlık pazubendini Emin Bayram'a teslim etti.
Teknik direktör Fatih Terim, Emin Bayram'ı ilk 11'de sahaya sürmesinin yanında kaptanlık pazubendini de genç oyuncuya teslim etti. 17 yaşındaki Emin Bayram, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği başarılı performansla başta Fatih Terim olmak üzere spor otoritelerinden de tam puan alan Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Emin daha önce de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.
Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor. Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 19:41
- Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe maçı öncesi...
- Son dakika haberleri: İlk transfer uçağı kalkıyor! Galatasaray'ın istediği isim Fenerbahçe için geliyor
- Falcao manşet oldu! "Yine maç kaçırdı ve Galatasaray..."
- Trabzonspor şampiyonluk peşinde! İşte Hüseyin Çimşir'in Denizlispor 11'i
- Yer yerinden oynayacak! Cristiano Ronaldo için çılgın transfer planı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
17 yaşındaki Emin Bayram sahaya kaptan olarak çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.