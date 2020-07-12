17 yaşındaki Emin Bayram sahaya kaptan olarak çıktı!

Süper Lig 'de Ankaragücü karşısına çıkan Galatasaray 'da Emin Bayram sürprizi yaşandı.Teknik direktör Fatih Terim , Emin Bayram'ı ilk 11'de sahaya sürmesinin yanında kaptanlık pazubendini de genç oyuncuya teslim etti. 17 yaşındaki Emin Bayram, Galatasaray tarihinin en genç kaptanı olarak kayıtlara geçti.Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği başarılı performansla başta Fatih Terim olmak üzere spor otoritelerinden de tam puan alan Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Emin daha önce de Galatasaray'ın Türkiye Kupası 'nda Tuzlaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.

Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor. Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.